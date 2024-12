Live TMW Monza, Nesta: "Non meritavamo di perdere, al gol di Birindelli ho pensato di vincere"

Al Monza non basta il gol di Birindelli per pareggiare il vantaggio della Juventus messo a segno da McKennie e fare punti con la Juventus. Il blitz di Nico Gonzalez verso la fine del primo tempo infatti è l'episodio chiave che finisce per decidere la sfida. L'ennesima sconfitta in campionato e la conseguente vittoria del Venezia contro il Cagliari fa sprofondare il Monza ancora più giù in classifica. Ora la squadra di Alessandro Nesta è ultima, da sola, con appena 10 punti. Nella conferenza post gara l'analisi dell'allenatore.

23.31 - Inizia la conferenza stampa di Alessandro Nesta

Nesta, anche oggi il Monza non meritava di perdere. Cosa pensa di questa situazione?

"A Lecce la sconfitta non mi è piaciuta, con la Juventus l'atteggiamento e stato giusto e se dovessimo ripeterlo contro avversari alla nostra portata possiamo fare punti. Il 3-5-2 ci da più equilibrio, possiamo riproporlo. Ci siamo inventati Birindelli mezzala per fare fase difensiva e poi ripartire nella zona di McKennie. Purtroppo ci mancano tanti calciatori ed è chiaro che poi a volte bisogna anche cambiare. Gli sbagli continui? Dobbiamo prendere gol diversi, quelli presi come contro la Juventus sono regalati. Erano evitabili, serve solidità che è il marchio di fabbrica di questa squadra. Possiamo fare meglio, gli avversari per segnarci devono fare qualcosa i veramente interessante"

Dopo il gol di Birindelli sembrava tutto pronto per fare una gara diversa. Poi cosa è successo?



"Purtroppo il gol preso era evitabile. La Juventus non ha fatto chissà cosa. Dispiace perdere così, c'è sempre qualcosa che ci sporca la partita. Ormai è una costante"

La squadra ora che è ultima ha percepito ancor di più il senso del pericolo?

"La percezione del pericolo c'è da qualche settimana perchè purtroppo siamo ultimi. Mi dispiace perchè le prestazioni ci sono anche state ma i calciatori sono consapevoli della situazione che stiamo vivendo. I cambiamenti tattici per ripartire? A volte possiamo giocare con due trequartisti e a volte con tre centrocampisti. Il problema è che per tanto tempo ho avuto solo due giocatori nel ruolo, e cioè Bianco e Bondo. Purtroppo Sensi ora non ha il livello per fare 45 minuti forti. Idem Ciurria, per quelle che sono le mie valutazioni. L'invenzione di Birindelli mezzala è stata dettata anche da questa esigenza. Birindelli è un soldato, ciò che gli dici fa. Quando ha segnato ho pensato che potevamo vincere. Mi dispiace tanto"

Perchè ha concesso pochi minuti a Sensi?

"Ho fatto una valutazione di gamba, Sensi sta crescendo piano piano ma non l'ho ritenuto adatto per una gara come questa dove la fase difensiva era maggiore rispetto a quella offensiva"ù

23.40 - Finisce la conferenza stampa di Alessandro Nesta