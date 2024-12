Monza, Nesta: "Peccato perdere così. Bisogna fare qualche colpo, sennò è un casino"

vedi letture

Alessandro Nesta, tecnico del Monza, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 nella sfida contro la Juventus: "Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, peccato che sporchiamo le prestazioni con situazioni nelle quali dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più solidi, l'avversario per farci gol deve fare molto di più. È un vero peccato, però abbiamo ritrovato un po' di spirito, da una parte sono contento però non riusciamo a evitare certe distrazioni. Siamo un po' a dirci sempre le stesse cose".

Da dove ripartire dopo questa sconfitta?

"Abbiamo passato una settimana pesante, la sconfitta di Lecce ci ha ammazzato un po' sia per il risultato che per la prestazione. A fine primo tempo ho detto di non mollare, perché sapevo che la Juventus ci avrebbe concesso ancora qualche occasione. Dobbiamo essere quelli di questa sera, con lo stesso coraggio e questa mentalità. Non voglio rivedere l'atteggiamento di Lecce, dove abbiamo steccato. Non dobbiamo mai perdere questo, altrimenti diamo l'impressione che non ci siamo".

Parma e Cagliari saranno decisive?

"Sì, sono partite caldissime. La classifica è brutta, perciò adesso dobbiamo fare qualche colpo e riattaccarci prima possibile a quelle lì perché sennò è un casino".