Ufficiale Monza, rinforzo fra i pali: Pizzignacco è un nuovo giocatore dei brianzoli

vedi letture

Semuel Pizzignacco è un nuovo giocatore del Monza.. Il trasferimento del portiere friulano è a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Monfalcone l’1 settembre 2001, nel 2017 si trasferisce all’Udinese con cui gioca per una stagione in Primavera, collezionando anche qualche convocazione con la Prima Squadra. Nell’estate 2018 passa al LR Vicenza dove firma il suo primo contratto da professionista nel giugno 2020, quando i biancorossi vengono promossi in Serie B.

Esordisce tra i professionisti con il Legnago Salus, dove gioca in prestito nel 2020-21, collezionando 37 presenze nel campionato di Serie C. Un’ottima stagione che porta il LR Vicenza a riportarlo in biancorosso, dove debutta in Serie B il 21 agosto 2021 nella sfida esterna col Cittadella, giocando poi altre due gare da titolare in campionato. Dopo una parentesi al Renate, nell’estate 2022 comincia la sua avventura alla Feralpisalò ed è subito grande protagonista della prima storica Promozione in Serie B del Club.

Nella stagione 2023-24 gioca tutte le 38 gare del campionato di Serie B da titolare, confermando tutte le sue qualità. Un portiere giovane e di grande talento, che è pronto ora per la sua prima emozionante esperienza in Serie A con la maglia del Monza.