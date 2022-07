Monza, si lavora ad altri tre acquisti per ogni reparto: il punto su Mazzocchi, Petagna e Villar

vedi letture

Il Monza attende novità per Gonzalo Villar e Andrea Petagna. Come riporta il Corriere dello Sport, il club brianzolo continua a lavorare per il giovane centrocampista della Roma (i giallorossi lo cedono solo in prestito con obbligo di riscatto) e per l'attaccante del Napoli, per il quale manca ancora l'ok definitivo di Berlusconi.

Senza dimenticare, come aggiunge il Corriere dello Sport, la situazione dell'esterno Pasquale Mazzocchi: il giocatore vuole andarsene e la Salernitana lo libera solo per 4 milioni di euro.