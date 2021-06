Morata è solo l'inizio. In caso di addio di CR7, il primo nome per la Juventus è Gabriel Jesus

Il prolungamento del prestito per un'altra stagione, ufficiale da ieri, di Alvaro Morata con la Juventus è solo la prima mossa di un mercato bianconero che potrebbe essere particolarmente dinamico nelle prossime settimane. Al suo arrivo nel ritiro juventino dopo l'Europeo e dopo le vacanze, scrive la Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe non ritrovare Cristiano Ronaldo, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

In caso di addio del portoghese, per il quotidiano, il candidato unico per l'attacco di Massimiliano Allegri diventerebbe Gabriel Jesus del Manchester City. Un nome, quello del brasiliano, che piace per qualità e per la possibilità di alternarsi là davanti proprio con Morata (oltre che Dybala), andando a formare una linea d'attacco con pochi punti di riferimento per gli avversari.