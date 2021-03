Morata tra Juventus e Atletico Madrid. Sono tre le strade per il futuro dello spagnolo

La Juventus nell’estate 2020 ha scelto Alvaro Morata dopo il grande giallo dell’estate: la trattativa per Suarez con esame (farsa) di italiano. L'accordo con l’Atletico Madrid - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lascia tre strade a Paratici e Cherubini - o a qualsiasi dirigente sia in carica a giugno alla Juventus - e sono tre strade molto diverse tra loro.

Titolo definitivo - Una si può sostanzialmente escludere: l’acquisto dall’Atletico a titolo definitivo per 45 milioni. Al netto della valutazione sul calciatore - Alvaro vale quella cifra? - ci sono i problemi di bilancio: il pagamento potrebbe avvenire in tre esercizi, ma non sembra proprio il momento per una spesa di quel genere.

Prestito prolungato - Restano le altre due strade. La più probabile è il prolungamento del prestito: la Juventus può pagare 10 milioni e avere Morata per un’altra stagione e rimandare al 2023 la decisione definitiva sul numero 9. Oppure può trattare con l’Atletico per rinegoziare il prestito e ottenere condizioni più favorevoli (uno sconto sui 10 milioni?).

Ritorno in Spagna - La terza via è la più dura: rinunciare a Morata e lasciare che torni in Spagna, soluzione che sicuramente non sarebbe gradita al giocatore. Alvaro alla Juventus sta bene e il rapporto con Simeone non è decollato. La decisione inevitabilmente a fine stagione, a giugno, quando Morata tornerà un giocatore della Spagna per l’Europeo.