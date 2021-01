Moratti ci crede: "Scudetto? L'Inter può pronunciare quella parola, non è che siamo il Sassuolo"

Nell’intervista rilasciata quest’oggi a Tuttosport, Massimo Moratti ha detto la sua sulle trattative per la cessione dell’Inter. Ma anche della partita di domenica sera e del ruolo di Conte: “Una bella sensazione, la Juve era l’avversario che faceva più paura. Conte come Mourinho? No, per lui eravamo sempre i più forti, non mi parlava mai degli altri. Quella del gap credo sia una tattica di Conte per far concentrare i giocatori”.

L’Inter può pronunciare la parola scudetto?

“L’Inter può permettersi sempre di pronunciare quella parola, perché non è che siamo il Sassuolo. Poi per scaramanzia uno sta attento”