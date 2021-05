Moratti e il futuro dell'Inter: "Mi affido alle parole di Zhang, non parla a vuoto"

vedi letture

Steven mi ha chiamato dopo scudetto, non parlano a vuoto

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Il futuro dell'Inter? La proprietà quando l'abbiamo conosciuta era affidabilissima e dovrebbe esserlo anche ora. Per quello che dicono loro, specialmente adesso. Mi affido alle loro parole, sono convinto che non parlano a vuoto. Se dicono che pensano di rimanere e migliorare l'Inter, ci devo credere". Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato dai cronisti sotto la sede della Saras. "Steven Zhang è stato di una cortesia infinita, mi ha chiamato appena l'Atalanta ha pareggiato. Doveva essere il contrario, avrei dovuto chiamarlo io e lo avrei fatto in serata. E' stato gentilissimo, con voce molto contenta. E' una bella lettera da parte di un azionista che ha voluto dar fiducia ai tifosi e l'ha chiesta. Mi ha fatto molto piacere. Loro faranno quello che gli è consentito fare, speriamo non si perda qualche pezzo grosso". "Questo scudetto cosa mi ricorda? Faccio fatica ad associarlo a qualcuno dei nostri, nella cavalcata di Mancini avevamo una squadra spaventosamente forte - ha proseguito Moratti -. Forse lo avvicino di più al campionato di Trapattoni, mi è sembrato fosse un tipo di squadra simile. Scudetto di Conte? C'è una buona percentuale di merito. Ha tenuto duro nei momenti difficili, è stato bravo contro squadre che si pensava fossero più forti. Lukaku? Un giocatore dalle buonissime qualità che con Conte è migliorato ancora di più. Se le tirassero ancora la giacca? Credo starei in camicia...", ha concluso l'ex patron nerazzurro con una battuta. (ANSA).