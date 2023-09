Moratti: "Inter più forte mentalmente rispetto all'anno scorso. Lautaro è cresciuto ancora"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Radio 24 dei nerazzurri, tra il derby stravinto e l'imminente debutto stagionale in Champions League contro la Real Sociedad, con la formazione di Simone Inzaghi che giocherà domani a San Sebastian: "L'Inter dà l'impressione di essere più forte mentalmente di quella dello scorso anno, i giocatori comprati sono tutti forti, per i tifosi è una gioia scoprirli: da Thuram a Frattesi passando per Carlos Augusto.

Lautaro? Lo vedo cresciuto sul piano dell'esperienza, sabato ha fatto quel lancio spettacolare, sta diventando sempre più bravo e mi sembra migliorato tantissimo. Lo vedo più altruista ma segna anche, sarà ricordato per sempre in futuro come un grande attaccante di questo club".