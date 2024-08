Motta spera di avere presto Koopmeiners ed è pronto per sfidare il Como

La Juventus, lunedì alle 20:45 all’Allianz Stadium affronterà il Como nella prima giornata del campionato di serie A. Thiago Motta, oggi alle 13, parlerà in conferenza stampa e presenterà la sfida contro la squadra neopromossa, allenata da Cesc Fabregas. Il tecnico italo brasiliano non ha grossi dubbi di formazione anche perchè la sua rosa è ancora molto incompleta in attesa che il mercato possa portare almeno tre acquisti.

Yildiz indosserà per la prima volta la maglia numero 10 allo Stadium.

La partita di lunedì contro il Como, sarà particolarmente importante per Kenan Yildiz. Il ragazzo classe 2005 indosserà per la prima volta la maglia numero 10 della Juventus e lo farà all’Allianz Stadium. Yildiz, tramite Instagram, si è detto molto felice del rinnovo con i bianconeri: “Un momento incredibile nella mia carriera! Ho esteso il mio contratto con la Juventus e ora indosso con orgoglio la maglia con il leggendario numero 10. È un grande onore e responsabilità continuare questa eredità. Sono profondamente grato alla mia famiglia, al club e ai tifosi per la loro incrollabile fiducia e sostegno negli ultimi anni qui a Torino. Ora è il momento di brillare”.

La Juventus aspetta notizie positive da Bergamo.

Quella tra Teun Koopmeiners e la Juventus è sicuramente la telenovela dell’estate. Ma al momento non si è ancora arrivati alla puntata finale. Infatti, l’Atalanta non ha ancora dato il via libera a Koopmeiners per trasferirsi a Torino. I nerazzurri, nelle ultime ore, però, hanno trovato un accordo con l’Udinese per Lazar Samardzic. L’arrivo del serbo a Bergamo potrebbe essere il tassello mancante per chiudere la trattativa tra la Dea e la Juventus per l’olandese. I bianconeri si sono avvicinati e anche di molto alla richiesta di 60 milioni dell’Atalanta. Adesso non resta che attende la luce verde per vedere Teun Koopmeiners a Torino, questo è quello che sperano Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Il football director bianconero ha lavorato tutta l’estate per poter regalare ai tifosi juventino il gioiello che possa impreziosire ancora di più la nuova Juventus.