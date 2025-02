Live TMW Motta: "Vittoria meritata. Ora testa al Psv Eindhoven"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:09 - Thiago Motta ha commentato la vittoria per 1-0 della Juventus contro il l’Inter all’Allianz Stadium nella venticinquesima giornata di Serie A. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Che importanza ha questa vittoria?

"Tutte le vittorie sono importanti. Abbiamo giocato questa partita in un ambiente speciale per noi e per i tifosi. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e abbiamo meritato la vittoria. Adesso è un momento per i tifosi per godere la vittoria, ma noi dobbiamo presentarci domani mattina con la testa giusta per preparare la sfida al Psv. Dobbiamo essere pronti per andare agli ottavi".

Cosa ha detto negli spogliatoi?

"Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo il nostro avversario. Loro sono una grandissima squadra, ma l'abbiamo rispettata troppo. Ma allo stesso tempo abbiamo rispettato troppo l’avversario e subito troppe occasioni che non dobbiamo subire. Nel secondo la squadra è tornata molto bene, nell’intervallo ho detto le solite cose su come gestire e i piccoli dettagli. Poi sono loro, hanno grande voglia di fare, si impegnano tantissimo, anche oggi emotivamente abbiamo sofferto qualcosa e spesso in casa soffriamo di più di quando giochiamo in trasferta. È una cosa che possiamo migliorare. Oggi, però, tutti hanno alzato livello".

Dopo il gol avete continuato a spingere?

"È la strada giusta. Nel primo tempo abbiamo sofferto troppo. Nel secondo tempo abbiamo creato e fatto un gol molto bello. Non è mai facile vincere partite di questo livello e bisogna giocare 95' al massimo livello e mettersi dietro non sempre la decisione giusta. Ci sono momenti in cui compattarsi, dopo andare in avanti. Per vincere bisogna andare in avanti, oggi potevamo chiuderla con il secondo gol, ma abbiamo meritato la vittoria".

L'importanza di Cambiaso?

"Andrea oggi è entrato molto bene dopo tanto tempo in cui era fermo. Però si vedeva che era in forma, ha grande qualità, voglia di giocare, comunicazione. Ha partecipato alla comunicazione, comunica molto bene con i suoi compagni. La sua umiltà la vedo sempre, anche grande voglia di lottare. Arriva la ricompensa meritata".

Vuoi che la tua squadra pretenda sempre di più da se stessa?

"La nostra squadra deve migliorare sempre. La perfezione non esiste, noi dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti del gioco. Abbiamo sofferto ad inizio partita, contro una squadra abituata a giocare certi tipi di partite. La nostra ambizione è quella di non accontentarsi mai".

Su Kolo Muani?

"Io voglio sempre che gli attaccanti facciano gol. È uno dei loro compiti come gli altri. Tutti devono difendere, attaccare, partecipare, pressare: da quando è arrivato mette in difficoltà nel pressing. È un giocatore della Nazionale, giocava al Psg, ma a lui come a tutti gli attaccanti chiedo non solo il gol. Sta facendo molto bene e deve migliorare anche lui".

Kolo Muani sempre decisivo...

"La grande soddisfazione è quella di competere con l’avversario. Dobbiamo lavorare bene, arrivare bene, arrivare connessi. Randal sta molto bene, deve continuare così. È un ragazzo umile, intelligente che non cadrà nella trappola dei troppi elogi. Il calcio è giorno dopo giorno, oggi è così e domani cambia tutto. Ne approfitto per dare una parola a chi non ha partecipato oggi, arriverà il momento per tutti. La qualità del minutaggio è importante".

Termina la conferenza di Thiago Motta