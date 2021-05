Mou vuole un centrocampista dominante per la sua Roma: tante le ipotesi, da Matic a Sabitzer

Uno dei reparti che Mourinho vorrà puntellare al suo arrivo a Roma è sicuramente la mediana. Il portoghese vorrebbe un centrocampista in grado di dominare in mezzo al campo: riaccoglierebbe volentieri Matic, che ha allenato al Manchester United. Altro nome gradito allo Special One, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Hojbjerg, che l'estate scorsa richiese e ottenne per dare equilibrio al suo Tottenham: il prezzo del cartellino, in questo caso, si attesta a circa 30 milioni di euro. Sabitzer, austriaco del Lipsia, è un vecchio pallino di Mou: il suo contratto scade tra un anno, e i giallorossi stanno sondando da tempo il terreno per definire i margini di un'eventuale trattativa. Attenzione infine a Renato Sanches, ad un passo dal titolo di Francia con il suo Lille, che con la mediazione di Mendes potrebbe accettare di trasferirsi nella Capitale.