Mourinho alla Roma, nello staff può entrare Walter Samuel. E in futuro De Rossi

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a far le carte a quello che sarà lo staff di José Mourinho alla Roma. Scontata la presenza del preparatore atletico Carlos Lalin e ci sarà anche il match analyst Giovanni Cerra. Non solo: dovrebbe entrare Walter Samuel, ora con l'Argentina di Lionel Scaloni, in futuro potrebbe entrare anche Daniele De Rossi che ora studia come tecnico in prima.