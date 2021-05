Mourinho alla Roma, Ulivieri: "Non è solo marketing, ci sono state valutazioni tecniche"

“Intanto mi dispiace molto per Fonseca. Ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo. Però succede, ridiamo il benvenuto a Mourinho con l’augurio che possa fare bene, la tifoseria romanista ha bisogno anche di questo. Operazione di marketing? Se fosse solo questo sarebbe una scelta sbagliata. Hanno fatto anche valutazioni tecniche”. Così Renzo Ulivieri, presidente dell’Aiac, in merito all’arrivo di Mourinho alla Roma. “Mou in fase calante? Gli allenatori non hanno flessioni, è il calcio che cambia. Il calcio di oggi non è quello di 8 e 10 anni fa, e Mourinho dovrà essere valutato alla luce del calcio di adesso”, le parole riportate da gazzetta.it.