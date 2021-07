Mourinho, altro show a Trigoria: lo Special One guida una Vespa, come nel famoso murales

Altro show di Josè Mourinho. Dopo l'arrivo a Roma, accompagnati dall'entusiasmo di migliaia di tifosi, il portoghese in questi giorni a Trigoria sta girando un docufilm proprio sui suoi primi giorni da tecnico giallorosso. E oggi il portoghese ha pubblicato sui social un altro video: lo Special One ha guidato una Vespa tra le vie del centro sportivo, proprio come è stato raffigurato nel nel murales a Testaccio e che ha fatto il giro del mondo...