Mourinho come Gregory Peck su una Vespa "Special One: il nuovo murales a Roma

vedi letture

José Mourinho non è ancora sbarcato fisicamente a Roma, ma per le strade della città eterna è già diventato un simbolo. Nel cuore del centro, in pieno Testaccio, nella serata di ieri è spuntato un murales con l'immagine del tecnico portoghese dipinto come Gregory Peck nel film "Vacanze Romane" su una Vespa "SpecialOne". Tricolore nel taschino per sottolineare la rinnovata speranza dei tifosi giallorossi di poter tornare a lottare per lo scudetto e nuovo attestato di stima nei confronti del prossimo tecnico giallorosso.