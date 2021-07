Mourinho: "Convinto dal progetto Roma. La proprietà lavora per il futuro"

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, il neo tecnico giallorosso Josè Mourinho ha parlato anche delle sensazioni che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dei Friedkin: "Sono state le sensazioni umane, ma anche le idee, le informazioni, le domande e le risposte di entrambi. Dopo il primo colloquio ho avuto la sensazione che questo non è il progetto dei Friedkin, non è il progetto di José Mourinho, non è il progetto di Tiago Pinto, questo è il progetto dell'AS Roma: è quello che ho pensato perché, ovviamente è la realtà dei fatti. Abbiamo terminato la scorsa stagione con 29 punti dalla prima e a 16 dalla quarta, ma un club non si giudica dall'ultima stagione, bensì più in ampio e io so bene cosa sia l'AS Roma: conosco la tifoseria, la passione. Quello della Roma è un progetto con il quale la proprietà intende lasciare un'eredità per gli anni a venire, intende fare qualcosa di importante per il club lavorando in modo sostenibile e creare le basi per il successo: spero che il successo arrivi mentre io sarò qui perché ho firmato un triennale e magari sarà solo il primo contratto e ne firmerò un secondo. Spero che i risultati del nostro lavoro si possano vedere mentre sarò qui, voglio davvero che ciò accada, ma affrontiamo una cosa per volta. Sono molto contento di far parte di questo progetto, vogliamo creare una Roma vincente e un futuro vincente e non che il successo sia un momento isolato: non vogliamo che ci siano conseguenze negative e creare qualcosa che duri nel tempo per garantire il successo per il futuro del club. Lo facciamo per il futuro, per il club e per la tifoseria. Io sono pronto, sono entusiasta. Voglio accelerare questo processo, per questo dico che spero che potremo vedere dei risultati prima della fine del mio contratto. Non è nella mia natura aspettare troppo tempo prima di raccogliere i frutti. Spero che tutti insieme potremmo ottenere dei risultati il prima possibile".

