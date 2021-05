Mourinho: "Ecco cosa valuto quando scelgo un giocatore, serve avere la testa giusta"

Una intervista al portale di online trading 'Xtb' di cui è brand ambassador per spiegare le sue strategie, il suo modus operandi. José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, in una sua lezione ha brevemente spiegato come lavora e decide.

Qual è la tua tattica di preparazione migliore per prendere una decisione importante?

"Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la "tattica" migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli".

Qual è stata la decisione più importante che hai preso nella tua carriera e come ti sei preparato a prenderla?

"La più grande decisione professionale che ho preso è stata essere un allenatore di calcio. Ho deciso che volevo questa carriera e di dedicare la mia vita ad essere il meglio che posso essere in questo settore".

Quanto è difficile usare il tuo istinto/competenza di fronte ai dati se ritieni che i due non si specchiano a vicenda?

"Entrambi hanno un ruolo importante. Penso che se tutte le decisioni si basano esclusivamente sui dati, molti fattori andranno persi; i dati non danno il quadro completo. Quando ingaggi un giocatore, non sono solo i suoi dati, ma la sua mentalità, il suo sistema di supporto, la sua etica del lavoro, che sono così importanti. Vedi che quando i giocatori fanno un passo in un grande club, devono avere la mentalità per far fronte alla pressione e alle aspettative da mantenere!"