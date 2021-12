Mourinho: "Non giocheremo Atalanta-Roma pensando alla sua importanza per il 4° posto"

vedi letture

Vincere domani vorrebbe dire guardare l'obiettivo quarto posto più da vicino? E' una delle domande poste in conferenza stampa a José Mourinho, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 18esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Io non voglio giocare questa partita con questo in testa, per avere 'speranza di' o dire che se non vinciamo non abbiamo più speranza. Magari i numeri dicono tanto, ma la sfida di domani non è possiamo o non possiamo andare in Champions. La sfida domani è giocare contro un'avversaria di grande qualità".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di José Mourinho