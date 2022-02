Mourinho sull'ammonizione ricevuta: "Una cosa bella per il curriculum dell'arbitro..."

José Mourinho ha commentato con una battuta il cartellino giallo che ha rimediato questa sera a San Siro, in occasione di Inter-Roma 2-0. "Per il curriculum vitae dell'arbitro è una cosa bella un'ammonizione a Mourinho", ha detto il manager portoghese. "Tanti gialli che c'erano non sono stati dati, per noi invece è troppo facile. Dopo il 2-0 la partita è stata un'altra e si può fischiare in un altro modo. Solo un arbitro di qualità può fare questo, lui è un arbitro di qualità".

