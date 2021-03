Mpasinkatu: "Fiorentina, vendi Dragowski e punta su Lafont. Eysseric, mi aspettavo di più"

Il direttore sportivo esperto di calcio francese e africano, Malù Mpasinkatu, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it per parlare dei francesi nella rosa della Fiorentina e non solo.

Si aspettava un miglioramento simile da Eysseric?

"Sinceramente si. L’ho sempre considerato un buon calciatore, soprattutto al Nizza mi piaceva tanto. Quando è arrivato in Italia c’era più pressione su di lui che su Veretout. Non ha espresso subito le sue qualità ed è stato valutato come un acquisto sbagliato. Mi fa piacere vederlo giocare così bene".

La Fiorentina dovrebbe rinnovargli il contratto?

"Questi sono discorsi che deve fare la Fiorentina. Bisogna valutarlo con il mister del prossimo anno. Prima di parlare di rinnovo devi parlare con l’allenatore del futuro".

Malcuit ancora non è riuscito ad inserirsi molto bene.

"Bisogna dargli ancora tempo. A Napoli ha giocato poco e gli manca il ritmo partita. Ha qualità e di esterni destri a giro come lui non ce ne sono".

Come giudica la stagione di Lafont?

"L’ho sempre considerato un predestinato. Lo considero il Donnarumma di Francia. Ha avuto alti e bassi ma il portiere è un ruolo difficile. Ha appena 22 anni bisogna dargli tempo, può solo migliorare".

La Fiorentina dovrebbe puntarci?

"Ci punterei sicuramente. Potrebbe vendere Dragowski, facendo soldi, e puntare su Lafont".