Ufficiale Mulazzi lascia la Juventus e lo fa a titolo definitivo. Si trasferisce in Svizzera, al Sion

vedi letture

Confermato quanto anticipato nelle scorse ore qui su Tuttomercatoweb.com, il difensore Gabriele Mulazzi (21 anni) lascia la Juventus e passa al Sion, in Svizzera.

Ecco perciò di seguito quanto si legge nel comunicato con cui la Juventus ha reso nota la cessione di Mulazzi: "La Juventus cede Gabriele Mulazzi a titolo definitivo al Sion, club che milita nella Super League svizzera. Il calciatore classe 2003 saluta la Juventus con un assist in Next Gen, decisivo nella gara pareggiata a Potenza nelle scorse ore in occasione del gol di Afena Gyan - ultima presenza in bianconero di una carriera iniziata nel settore giovanile, scendendo in campo prima con l’Under 17 e poi con la Primavera, conquistando infine la maglia della Next Gen con cui ha giocato 63 partite dal 2022 a oggi. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Gabriele!".

Già ieri lo stesso Mulazzi, con un post su Instagram, ha salutato i bianconeri: "Difficile trovare le parole per salutare quella che è stata casa per 11 lunghi e bellissimi anni. Sono arrivato che ero poco più di un bimbo e mi hai accompagnato nell’adolescenza, fino a rendermi uomo. Mi hai insegnato cosa significa la parola appartenenza, il senso di responsabilità, l’importanza del sacrificio e della dedizione. Sei stata come una seconda famiglia, mi hai educato e migliorato ogni giorno, spingendo sempre più in alto l’asticella. Sei stata un’insegnante severa, esigente, ma che ha sempre saputo riconoscere i meriti quando necessario. Con te ho imparato che vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Ho appreso che le sconfitte e le delusioni, per quanto dolorose, sono e saranno sempre un nuovo punto di partenza. Grazie non sarà mai abbastanza, ma è tutto ciò che posso dirti, il resto sarebbe superfluo. Grazie, Juventus".