TMW Muriel all'Inter? L'Atalanta non vuole cedere nessuno a gennaio. Ma è in scadenza

Luis Muriel all'Inter? È una domanda plausibile dopo le indiscrezioni di oggi che parlavano del colombiano come una suggestione in ambito nerazzurro. È però molto improbabile che l'Atalanta decida di lasciare parte l'attaccante, visto che nelle ultime settimane ha dato prova di una condizione davvero invidiabile, segnando quattro gol nell'ultima settimana fra il gol di tacco al Milan, la doppietta al Rakow e il dardo avvelenato con il Frosinone a pareggiare il vantaggio.

L'Atalanta non ha intenzione di cedere nessuno a gennaio in avanti. Perché c'è El Bilal Touré che tornerà, Scamacca ha avuto qualche problemino fisico di troppo, Miranchuk sembra anche tornato ad alti livelli. Certo, Muriel è l'unico in scadenza e che può andarsene a parametro zero a giugno, quindi potrebbe fare gola un'eventuale cessione per racimolare qualche milione. Sarebbe da capire la valutazione, ma l'anno scorso il Milan cercò di anticipare l'arrivo di Sportiello e gli vennero chiesti 3,5 milioni. Quindi improbabile che si possa andare sotto ai 5 per Muriel.

E il contratto di Muriel può essere rinnovato? Dipende dallo stesso colombiano, perché non è escluso che ci possano essere delle trattative e degli incontri per almeno provarci. Nelle scorse settimane si è parlato di Arabia Saudita.