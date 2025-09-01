Union Brescia, colpo in mezzo al campo: preso Mercati a titolo definitivo
Colpo in mezzo al campo per l'Union Brescia, che ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Mercato. Di seguito la nota del club:
Union Brescia annuncia con soddisfazione l’acquisizione a titolo definitivo (dall’Athens Kallithea FC), delle prestazioni sportive di Alessandro Mercati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027.
Nato a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) il 12 maggio 2002, Mercati è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, prima di esordire in Serie D con l’Aquila Montevarchi. Ha poi collezionato esperienze significative in Serie C con le maglie di Carrarese e Gubbio, fino all’ultima esperienza in Grecia con l’Athens Kallithea.
Nonostante la giovane età, a 23 anni vanta già 124 presenze ufficiali, arricchite da 3 gol e 12 assist.
Alessandro indosserà la maglia numero 6.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.