Il Monopoli piazza il colpo in attacco: dal Catanzaro arriva in prestito Giovanni Volpe
Importante rinforzo in attacco per il Monopoli, che ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Catanzaro l'attaccante Giovanni Volpe: "La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dall'Us Catanzaro del calciatore Giovanni Volpe".
Questo invece il comunicato del Catanzaro
"US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’attaccante Giovanni Volpe alla SS Monopoli 1966.
Il Club augura al calciatore le migliori fortune per la nuova esperienza professionale".
