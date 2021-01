Muriqi di nuovo al Fenerbahce? Il presidente: "Spero faccia bene alla Lazio, ma se volesse..."

I tifosi del Fenerbahce lo richiedono a gran voce. E i profili social di Vedat Muriqi, dalla scorsa estate alla Lazio, sono pieni di commenti dei sostenitori che sognano il suo grande ritorno. E il presidente del club turco, Ali Koc, ai media del suo paese ha ammesso sulla situazione: "Non mi risulta che il nostro allenatore o il nostro direttore sportivo abbiano fatto nulla per riprendere Muriqi, non so niente di un suo possibile ritorno. Come tifoso di Vedat, spero che possa mostrare le sue qualità ed essere felice alla Lazio. Certo, se poi volesse tornare in Turchia allora noi saremmo i primi corteggiatori..". Muriqi, pagato dalla Lazio circa 20 milioni di euro, è ancora alla ricerca del primo gol con la maglia biancoceleste.