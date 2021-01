Muriqi esulta dopo il primo gol in Serie A: "Il periodo complicato è alle spalle, ora va bene"

Vedat Muriqi ha chiuso definitivamente il match contro l’Atalanta fissando il punteggio sul 3-1. L'attaccante ha parlato a Lazio Style Radio al termine della sfida: "La cosa più importante è stata la vittoria, il mio gol conta per gli obiettivi della squadra. Sono un attaccante, se segno prendo fiducia, ho passato un momento complicato tra COVID e infortuni, non è stato facile. Adesso mi sento molto bene fisicamente, sto facendo bene e questo è importante per me e per la squadra. Il mantra è sempre lo stesso: lavorare in maniera dura, fare del mio meglio e far bene sia se gioco 90 minuti che 5. Quando hai accanto attaccanti come Immobile e Correa è tutto più semplice. A chi dedico il primo gol in Serie A? Alla mia famiglia e ai miei figli, spero che non sia l'ultimo ma che sia solo l'inizio così da dedicarne altri", riporta lalaziosiamonoi.