Muriqi rivela: "Tante offerte in Turchia, ma era prioritario soddisfare la richiesta della Lazio"

vedi letture

Vedat Muriqi, ospite dei microfoni di Radio Lig, ha parlato del suo specialissimo rapporto col calcio turco: "Ho ricevuto offerte dalla Turchia, da tutti i grandi club turchi. Abbiamo avuto contatti attraverso i miei agenti anche in inverno, ma la cosa prioritaria che la richiesta della Lazio fosse soddisfatta. Il mio piano è sicuramente quello di vivere in Turchia per il post-calcio. Ho 28 anni, ma voglio assolutamente tornare in Turchia un giorno". Il kosovaro è poi finito al Mallorca.