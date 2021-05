"Napoli 100 gol, Napoli grande squadra". De Laurentiis festeggia la tripla cifra stagionale

Col 5-1 rifilato questa sera all'Udinese, il Napoli ha raggiunto i 100 gol stagionali, come sottolineato dal presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter: "Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!!", il messaggio del numero 1 azzurro. Il riferimento è agli 83 gol segnati in campionato, agli 8 in Coppa Italia e i 9 in Europa League per un totale, appunto, di 100.