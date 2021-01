Napoli, 143 milioni per crederci ancora: l'ingresso in Champions è fondamentale per ADL

Il Napoli ha 143 milioni di motivi per crederci ancora. Ne scrive il Corriere dello Sport, che fa i conti in tasca al club azzurro. La società di De Laurentiis, nel 2020, ha infatti investito un totale di 143,5 milioni di euro sul mercato: le spese più onerose sono stati i 50 milioni al Lille per Osimhen, seguiti dai 23,5 per Politano e dai 20 per Lobotka. Soldi che, sommati ai 110 milioni necessari per pagare gli stipendi, rendono necessario puntare alla qualificazione in Champions, o come minimo in Europa League, che pure ammortizzerebbe soltanto le spese fatte. Tante e tali da far sperare De Laurentiis che la squadra di Gattuso abbia ancora tanto da dire.