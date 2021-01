Napoli, 21 giorni senza vincere: a Cagliari con tanta pressione e senza recuperi

Il 2021 del Napoli parte quest'oggi da Cagliari per una gara che sembra già un crocevia. La sosta da un lato potrebbe aver ricaricato le batterie di un Napoli arrivato scarico alla fine del ciclo di dicembre, ma dall'altro i 21 giorni dall'ultimo successo con la Sampdoria potrebbero aver alimentato ansie ed insicurezze nonostante la classifica ancora corta col -2 dal terzo posto (ed una gara in meno). Non s'è trattato infatti solo di tre gare senza vittorie (quattro mancano dalla fine della gestione Ancelotti), ma di appena un punto raccolto col Torino (peraltro allo scadere, solo su una magia di Insigne) dopo due prove su tre decisamente negative, mostrando anche tutte le difficoltà nel fare a meno di Osimhen e Mertens, a livello qualitativo, tattico ma anche numerico con Gattuso senza cambi offensivi.

Lo stop non è servito a recuperare gli elementi fuori per infortunio, se non Lozano - entrato già per mezz'ora nell'ultima sfida col Torino - che tornerà titolare a destra con l'obiettivo di confermarsi capocannoniere della squadra. Il ritorno del messicano, con Insigne, Petagna e Zielinski sottopunta, permetterà a Gattuso di preservarsi almeno Politano come cambio offensivo (con Llorente ed il 2002 Cioffi aggregato dalla Primavera). Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità di formazione: il ritorno di Fabian, altro assente nell'ultima uscita, è comunque obbligato considerando che Demme solo in extremis è rientrato nei convocati. Davanti ad Ospina nessun dubbio su Manolas e Maksimovic, in assenza di Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che a sinistra dovrebbe vincere il ballottaggio con Hysaj.