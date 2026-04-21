Napoli, a Castel Volturno si è rivisto Neres: proseguirà il suo percorso di riatletizzazione

Arrivano buone notizie dall'infermeria per Antonio Conte. Il Napoli ultimamente ha già recuperato una parte degli infortunati e il graduale rientro sta proseguendo, con pezzi pregiati che tornano a disposizione del tecnico per il rush finale, nel quale servirà ottenere punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Oggi a Castel Volturno si è visto David Neres, di seguito la nota integrale della società campana:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica. David Neres è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione".