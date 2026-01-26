Napoli, Milinkovic-Savic e David Neres ai box: il report medico del club

Non si fermano i problemi infortuni per il Napoli di Antonio Conte che ieri, nel ko per 3-0 contro la Juventus, ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto anche a Vanja Milinkovic-Savic, portiere alle prese con un problema muscolare. Di seguito il report del Napoli dopo gli esami strumentali svolti dal portiere, con il punto anche su David Neres dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il brasiliano per risolvere i problemi alla caviglia:

"David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo.

Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".