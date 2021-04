Napoli, a Torino senza Manolas: la grande occasione per Rrahmani

vedi letture

Tornato ai suoi livelli nelle ultime settimane, dopo mesi difficili tra infortuni ed errori fino all'esclusione dello Stadium, Kostas Manolas salterà per squalifica la gara sul campo del Torino. Rino Gattuso dovrà fare a meno di uno dei suoi big, proprio nel momento in cui l'ha ritrovato al top, per il giallo rimediato su Immobile forse nell'unico errore della sua prestazione contro la Lazio e quindi si aprono le porte per una grande occasione per Amir Rrahmani.

Acquistato per 14mln di euro a gennaio dello scorso anno per poi indossare la maglia azzurra in estate, l'ex Verona dopo l'esordio da dimenticare di Udine s'è poi ritagliato uno spazio importante. Inizialmente per diverse assenze dei compagni di reparto, poi con buone prestazioni, fino alla maglia da titolare contro la Juventus nonostante la disponibilità di Manolas e Maksimovic. L'ingresso a 20 minuti dalla fine nella gara con la Lazio non lascia dubbi: toccherà a lui che rappresenta anche il futuro del club - a differenza di Maksimovic, in scadenza di contratto - sostituire Manolas e far coppia con Koulibaly in un'altra gara da non fallire per agguantare i posti Champions dopo una lunghissima rincorsa.