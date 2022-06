Napoli, accordo per il rinnovo di Meret: firmerà dopo il ritorno di De Laurentiis dagli States

Secondo l'edizione di Napoli de La Repubblica Alex Meret prolungherà nei prossimi giorni con gli azzurri fino al 2027. L'accordo è già stato raggiunto anche se solo a parole, ma ora si aspetta solo il ritorno da Los Angeles da parte di De Laurentiis per mettere nero su bianco la nuova intesa. Il patron tornerà in Italia domenica sera e a quel punto il portiere potrà firmare dopo che si è convinto a proseguire la propria avventura in Campania.