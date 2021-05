Napoli, accordo vicino con Spalletti: De Laurentiis non ha escluso la partenza di Insigne

vedi letture

Nelle chiacchierate tra De Laurentiis e Spalletti, iniziate lo scorso gennaio e ora a un passo dal portare le parti a un accordo per la panchina, il presidente azzurro non ha escluso al prossimo allenatore la possibilità che Lorenzo Insigne venga ceduto nel caso in cui non dovesse prolungare il contratto in scadenza a giugno del 2022.