Napoli, adesso Meret è il titolare indiscusso. E si avvicina il rinnovo fino al 2025

La posizione di Alex Meret, adesso, è inattaccabile: sarà lui il titolare di Luciano Spalletti. Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la certezza di non doversi contendere il posto con nessuno, gli ha ridato quella tranquillità che l’ha portato ad accettare l’idea di rinnovare il contratto. Quello attuale, ha scadenza giugno 2023 e prima dell’inizio della nuova stagione è in programma un incontro tra il manager del portiere, Andrea Pastorello, e Giuntoli per avviare la discussione. A Meret verrà proposto di prolungare fino al 2025, con tanto di adeguamento economico rispetto al milione che guadagna adesso. Il sì del portiere, a questo punto, dovrebbe essere scontato.