Napoli, affaticamento all'adduttore per Elmas: niente amichevole con la Pro Vercelli

Affaticamento all'adduttore per Eljif Elmas. Il centrocampista del Napoli, atteso quest'oggi dal 1' nell'amichevole con la Pro Vercelli, non scenderà in campo ma dovrà restare a riposo. Anche l'attaccante Gennaro Tutino è out per problemi muscolari.

Questo l'undici iniziale scelto da mister Spalletti:

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Ounas, Zedadka; Osimhen. A disp.: Idasiak, Malcuit, Costa, Luperto, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zielinski, Petagna, Manolas, Gaetano. All.: Spalletti.