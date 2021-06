Napoli, ag. Sepe: "Penso debba andare in un club dove ha possibilità di fare il titolare"

Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, parla della possibilità che il suo assistito torni a vestire la maglia azzurra dopo la parentesi agrodolce al Parma: "Penso che Sepe debba andare in un club dove gli danno la possibilità di fare il titolare. Negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori in Serie A ed è giusto che continui a dimostrarlo. Ha dimostrato di essere da Serie A e mettersi di nuovo in discussione non credo che sia la cosa migliore", ha detto a Radio Marte.

Ancora Giuffredi: "Come secondo a Napoli non verrebbe? Non ho detto questo ma dico che la soluzione migliore per lui è di giocare con continuità. A Napoli non c'è la continuità che cerchiamo. Poi che possa essere una soluzione bella e carina non c'è dubbio. Bisogna vedere che tipo di gestione Spalletti farà dei portieri, con la gestione dei portieri di Gattuso saremmo stati più predisposti".