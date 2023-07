Napoli, alle 18.30 amichevole con la SPAL: le formazioni. Panchina per Osimhen e Kvara

Amichevole contro la SPAL per il Napoli, che alle 18.30, allo stadio Carciato di Dimaro, tornerà in campo per il secondo test stagionale. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Rudi Garcia e Di Carlo.

NAPOLI: Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka. All. Garcia. A disposizione: Meret; Contini, Rrahmani, Obaretin, Olivera, Di Lorenzo, Anguissa, Saco, Lobotka, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Raspadori, Osimhen.

SPAL: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci. All. Di Carlo. A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Dumbravanu, Breit, Saiani, Prati, Boccia, Maistro, Rabbi, Rao, Puletto, La Mantia.