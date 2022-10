Napoli, altro show e Spalletti si gode il suo gioiellino agli ottavi con due turni d'anticipo

Il Napoli ha battuto l'Ajax e conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo già straordinario ripensando all'estate trascorsa, alle contestazioni in città, allo scetticismo che accompagnato i nuovi arrivi, chiamati a sostituire pezzi di storia del club, ma che diventa incredibile perché arrivato (per la prima volta nella storia del club azzurro) con due turni d'anticipo e sommando già 17 gol, ovvero persino più del City (ed il record della fase a gironi non è lontano per questo Napoli, 24 gol).

L'orgoglio di Spalletti

A fine partita è enorme l'orgoglio di Luciano Spalletti che ha il merito di aver subito plasmato un Napoli non solo d'alto livello, ma che viaggia a ritmi record nella competizione: "Abbiamo fatto una cosa eccezionale, portando alle stelle l'orgoglio del popolo napoletano. Il loro entusiasmo ci dà soddisfazione. L'Ajax ha fatto vedere che livello di calcio gioca, non è che noi abbiamo abbassato il livello o siamo stati spettatori nel secondo tempo. Aver passato un girone contro squadre del genere alla quarta partita è un merito dei giocatori che l'hanno fatto con un calcio di livello".

Ora insegue la decima vittoria di fila

La vittoria con l'Ajax rappresenta il nono successo di fila ed ora il gruppo di Spalletti non vuole fermarsi. A Fuorigrotta un altro sold-out accoglierà il Bologna ed il tecnico del Napoli da quest'oggi a Castel Volturno spingerà al massimo con l'obiettivo di ottenere la doppia cifra per confermarsi in testa al campionato. Si tratta dell'ultimo sforzo prima di una settima tipo che poi porterà al big-match con la Roma.