Ufficiale
Ritorno alla Juventus dal Genoa, stavolta a titolo definitivo, per il giovane Aresini
TUTTOmercatoWEB
Ritorno alla Juventus, questa volta a titolo definitivo, per l'attaccante Raffaele Aresini (17 anni). Già bianconero nella scorsa stagione, quando però era stato preso in prestito dal Genoa - per giocare nell'U17 dei bianconeri - oggi il classe 2009 fa il suo ritorno a Vinovo e in teoria in pianta stabile.
Depositato il contratto
Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Aresini dal Genoa alla Juventus, visto che la società bianconera ha depositato il contratto del giocatore nell'apposito registro di Lega Serie A. Il percorso del 17enne, che lo scorso anno era in U17, dovrebbe vederlo inserirsi nella neonata squadra Under 18 dei bianconeri.
Altre notizie Serie A