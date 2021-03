Napoli, avanti col silenzio stampa: Gattuso non parla neanche dopo il successo sul Milan

Prosegue il silenzio stampa in casa Napoli, nonostante il successo odierno contro il Milan a San Siro. Per questo, spiega Sky Sport, il tecnico Gennaro Gattuso non si presenterà per le interviste post partita.