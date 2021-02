Napoli, avanti con Gattuso anche grazie a...Gasp. De Laurentiis convinto dall'esempio Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei motivi per cui De Laurentiis ha deciso di non portare avanti l'ipotesi di esonero di Gattuso nonostante i risultati altalenanti, è stato l'esempio dell'omologo e amico Preziosi e dunque del Genoa. Al presidente azzurro gli sono tornati alla mente gli esoneri di Gasperini e di Juric, con il Grifone che poi ha rischiato di retrocedere per una scelta forse presa troppo in fretta. Un errore che il patron dei partenopei, non vuole commettere.