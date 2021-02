Napoli, buone notizie per Gattuso: torna Koulibaly. C'è speranza per Demme e Politano

Kalidou Koulibaly, da ieri negativo al Covid, può partire subito da titolare contro l'Atalanta. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport infatti, il centrale (così com Ghoulam) ha vissuto le due settimane di quarantena da asintomatico, allenandosi regolarmente a casa. Dunque non ha perso condizione fisica, anzi lo stop forzato gli ha consentito di recuperare quelle energie che in questa fase sono mancate ad alcuni dei suoi compagni, in campo ogni tre giorni. Una buona notizia per Gattuso, che spera di recuperare altri due elementi: oggi infatti ci saranno i test decisivi per Demme e Politano. La speranza è che entrambi possano far parte del gruppo in partenza per Bergamo.