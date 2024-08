Napoli, Buongiorno verso il forfait: Di Lorenzo e Olivera braccetti, Mazzocchi esterno

Dopo il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte si prepara a fare il debutto anche in Serie A contro il Verona. Non dovrebbe farcela Alessandro Buongiorno, che proverà a scendere in campo ma non dovrebbe essere della gara.

Davanti a Meret il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Di Lorenzo e Olivera braccetti con Rrahmani centrale. A centrocampo sulle fasce confermati Mazzocchi e Spinazzola, al centro Lobotka e Anguissa. In attacco Politano e Kvaratskhelia sosterranno la punta, con Raspadori favorito su Simeone. A riferirlo è Sky Sport.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte