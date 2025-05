Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lukaku con Raspadori, due sorprese tra i rossoblù

Sono ufficiali le scelte di formazione di Napoli e Cagliari per il big match del Maradona, decisivo ai fini dell'assegnazione dello scudetto. Nessuna novità tra gli azzurri, mentre tra i rossoblù partono dalla panchina Pintus e Prati (fino a qualche ora fa dati per titolari). Questi due undici in campo scelti da Conte e Nicola:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore: Nicola.