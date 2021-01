Napoli, centravanti senza pace: Gattuso punta ad avere almeno Petagna

Resta legato ai risultati il futuro di Rino Gattuso. Al di là della vittoria con lo Spezia in Coppa Italia, il ko di Verona brucia ancora ad Aurelio De Laurentiis che, nonostante il tweet di sostegno all'allenatore, si attende un'inversione di tendenza importante sul piano dei risultati ed anche delle prestazioni per poter vedere finalmente una direzione chiara del suo Napoli in chiave quarto posto Champions, l'obiettivo prioritario della stagione dopo le perdite Covid.

Dall'altro lato Gattuso deve far fronte ai tanti impegni ravvicinati, la quasi impossibilità di intervenire tatticamente con sedute specifiche (ieri giorno libero per la squadra, dopo lo stress anche mentale degli ultimi giorni) e l'indisponibilità o la condizione precaria di tanti giocatori che sulla carta dovrebbero invece fare la differenza. Mertens ha ancora problemi alla caviglia, che l'hanno costretto ad uscire con lo Spezia dopo l'ingresso nella ripresa, Osimhen può essere utilizzato nella ripresa non essendo in condizione dopo tre mesi ai box ed il tecnico spera quest'oggi di avere buone notizie da Petagna.

L'ex Spal, arrivato come terzo attaccante, è stato spremuto nell'ultimo periodo, giocando anche con un fastidio al polpaccio che s'è riacutizzato nel match con la Fiorentina. Con la Spal non è stato rischiato e oggi verranno monitorati i progressi per averlo dall'inizio contro il Parma. Gattuso proverà fino all'ultimo a recuperarlo anche perchè, a differenza del match con lo Spezia, formazione propositiva che tiene la linea difensiva molto alta, non sarebbe tatticamente ideale riproporre Lozano centravanti contro un Parma che si preannuncia abbottonato e con baricentro molto basso.