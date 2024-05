Napoli, col Lecce per l'Europa: le combinazioni per qualificarsi alla Conference League

C'è ancora una briciola di speranza di vedere il Napoli per il quindicesimo anno consecutivo qualificato alle coppe europee. Gli azzurri possono puntare ancora al nono posto, che in caso di vittoria della Conference League della Fiorentina sarebbe buono per la terza competizione internazionale per prestigio.

La formazione di Francesco Calzona dovrà battere oggi il Lecce alle 18 e dovrà sperare che il Torino non vinca, allo stesso orario, in casa di un'Atalanta reduce dalla sbornia per il trionfo in Europa League. Tre, dunque, le condizioni necessario: battere il Lecce, il Torino che non vince con l'Atalanta e la Fiorentina che trionfa in Conference League.

NAPOLI IN CONFERENCE LEAGUE SE...

- Batte il Lecce

- Il Torino non batte l'Atalanta

- La Fiorentina vince la Conference League