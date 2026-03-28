Focus TMW Napoli, come vanno i prestiti in Serie B: Hasa in grande spolvero. Non Sgarbi

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Napoli.

Emanuele Rao (attaccante, Bari) - Una delle poche note liete della disastrosa stagione del club biancorosso. Il 2006 di Rovereto, pur non partendo da subito come prima scelta, ha saputo ritagliarsi il suo spazio con tutti gli allenatori transitati dal San Nicola. I sei gol messi a segno finora ne sono la riprova più evidente.

Luis Hasa (centrocampista, Carrarese) - Cresciuto nelle giovanili della Juventus nella passata stagione è passato nelle mani partenopee. In Toscana ha sfoderato un'annata di alto livello. Cinque gol, tre assist e la sensazione che abbia le qualità per misurarsi anche con la Serie A.

Giuseppe Ambrosino (attaccante, Modena) - In estate Conte lo ha trattenuto al Castel Volturno dopo le buone cose fatte vedere l'anno scorso a Frosinone. Quando poi a gennaio si sono aperte le possibilità di una nuova avventura in cadetteria il giocatore è finitro al centro di praticamente tutte le big del torneo. L'ha spuntata il club emiliano, ma la sensazione è che il giocatore abbia accusato troppo la tanta inattività fra agosto e l'inizio del 2026.

Nosa Obaretin (difensore, Empoli) - Titolare due anni fa al Trento in Serie C, così come nello scorso torneo cadetto a Bari e, oggi, ad Empoli. Per l'esperienza che ha un passaggio in Serie A il prossimo anno sembra la cosa più naturale.

Lorenzo Sgarbi (attaccante, Avellino) - Dopo una prima parte di stagione vissuta senza grandi picchi a Pescara (14 presenze e 1 gol) l'attaccante classe 2001 ha scelto l'Irpinia per cercare miglior fortuna, memore di quanto fatto nella stagione 2023/2024 (40 presenze e 7 gol): la realtà è stata ben diversa. I gettoni in biancoverde finora sono appena due, contro Frosinone e Reggiana.